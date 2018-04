Incidente in A12, 1 ferito, 8 km coda

(ANSA) - GENOVA, 17 APR - Incidente fra un camion e un'auto stamane prima delle 8 nel tratto della A12 fra i caselli di Recco e Rapallo, in direzione di Livorno: un ragazzo di 21 anni è rimasto ferito in modo grave e è stato trasferito in elicottero al pronto soccorso del San Martino. Il traffico è rimasto bloccato fino alle 9,30 per consentire l'atterraggio dell'elisoccorso dei vigili del fuoco. Il traffico in direzione di Livorno sta subendo rallentamenti: sul tratto, riaperto su una corsia, si registrano code fino a 8 km.