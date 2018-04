Gratta e vinci da 50 mila euro a Genova

Vincita da 50 mila euro a Genova con il Gratta e vinci 'Il Miliardario Maxi. Il biglietto fortunato è stato acquistato nel punto vendita di Alessia Librandi in Via Prà 158/F. "E' la prima volta che vengono vinti 50.000 euro nel mio punto vendita. Il fortunato è un 'vecchio' cliente. E pensare che, dopo aver grattato la combinazione, non si era reso conto della vincita. Il vincitore è rimasto senza parole, tanta era l'emozione", ha detto Alibrandi, titolare del punto vendita. Nel 2018 in Liguria il "Gratta e Vinci" ha distribuito complessivamente vincite per circa 40 milioni. Sono invece più di 7.700 i vincitori che, in regione, si sono aggiudicati i premi da 500 euro in su. In tutta Italia invece, nel 2018 Gratta e Vinci ha distribuito complessivamente vincite oltre 2 miliardi, con un incremento del 3% rispetto allo stesso periodo del 2017.