Festa a teatro per 1900 coppie d'oro

Sono 1864 le coppie genovesi che nel corso del 2017 hanno celebrato i 50 anni di matrimonio (erano 1855 nel 2016) e potranno festeggiare al Carlo Felice il 19 aprile grazie all'iniziativa organizzata dal Comune di Genova in collaborazione con il teatro. Ha 65 anni la sposa più giovane, 90 il marito più anziano, tra le curiosità dell'evento "50 anni insieme". 135 anni in due per la coppia più "fresca", 182 per la più anziana. La giornata inizierà alle 16 nella cattedrale di San Lorenzo con la messa celebrata da monsignor Anselmi.

Proseguirà alle 18 al Carlo Felice con i saluti del sindaco Bucci, dell'assessore ai servizi civici Campora e del sovrintendente Roi. È previsto un intrattenimento musicale. Al termine del concerto, verso le 19, nel foyer del teatro avrà luogo il brindisi. A fine serata, per il rientro Amt metterà a disposizione uno speciale servizio di autobus. Alle coppie festeggiate sarà offerto un coupon per visitare gratis (19-26/4) alcuni musei cittadini e sconti per spettacoli teatrali.