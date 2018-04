Bimbi Nido a confronto con arte Picasso

I bambini delle scuole dell'infanzia e degli asili nido genovesi - in tutto circa 700 - a confronto con il cubismo di Picasso racchiuso nella splendida mostra sul grande artista spagnolo in corso a palazzo Ducale di Genova. Il progetto, curato dai Servizi Educativi e Culturali di Palazzo Ducale in collaborazione con la Direzione Politiche dell'Istruzione per le Nuove Generazioni del Comune di Genova, vuole avvicinare i bambini all'arte di Picasso e allo stesso tempo stimolare la loro creatività a 360 gradi, valorizzando le competenze di ognuno in campo visivo, musicale e gestuale.

Guidate dalla scenografa Paola Ratto, le insegnanti e i bambini, hanno realizzato apparati scenografici che faranno da sfondo nel Salone del Maggior Consiglio a intensi e poetici momenti coreografici, studiati in relazione al tempo e al percorso artistico di Picasso e coordinati dal laboratorio Prendi Nota del Comune di Genova.