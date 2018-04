Acquazzone e grandine sorprendono Genova

(ANSA) - GENOVA, 17 APR - Un violento acquazzone ha colpito nel pomeriggio Genova portando anche grandine. La perturbazione ha colto di sorpresa i genovesi e soprattutto i motociclisti che hanno dovuto cercare ripari improvvisati a causa della scarsa visibilità. Secondo i primi dati di Arpal in un'ora sono caduti 16 millimetri di pioggia a Quezzi, 12,4 millimetri alla Foce e 11,6 millimetri alle Gavette. Vigili del fuoco e polizia municipale non segnalano particolari criticità. "L'instabilità di questo pomeriggio - spiegano da Arpal - è rimasta localizzata nel levante genovese mentre il resto della Regione è rimasto perfettamente all'asciutto". Una curiosità: la pioggia improvvisa ha provocato sgocciolii e infiltrazioni nella sala rossa di Palazzo Tursi dove i lavori per migliorare l'isolamento del palazzo erano terminati da pochi mesi. Pioggia anche in galleria Mazzini dove gli ombrellini colorati appesi grazie all'iniziativa del centro integrato di via per l'avvio di Euroflora hanno ritrovato la loro originaria ragion d'essere.