A Euroflora rari 'fiori dell'amore'

(ANSA) - GENOVA, 17 APR - L'edizione della mostra internazionale Euroflora, che quest'anno si tiene nei parchi di Genova Nervi, ha molti protagonisti diversi ma uno in particolare: un'isola di vere rarità realizzata dal Gruppo Giardini Botanici d'Italia, con la regia di Genova, Cagliari, Modena, Palermo, Pavia, i liguri Hanbury di Ventimiglia e Pratorondanino di Campo Ligure e alla Rete degli Orti Botanici della Lombardia. Un angolo particolare dove l'Orto Botanico di Modena grazie un'inconsueta antologia di brani letterari, presenterà i fiori che nei secoli hanno parlato d'amore, seduzione e corteggiamento. Dall'Orto Botanico di Palermo sono arrivate dieci specie endemiche della Sicilia e delle piccole Marettimo e Lampedusa come l'Abete dei Nebrodi, una specie considerata estinta e la Zelkova siciliana, una specie descritta per la prima volta nel 1992, di cui si conoscono solo 250 esemplari sparsi nei Monti Iblei.