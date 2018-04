Yachtville, il mare a Milano

(ANSA) - MILANO, 16 APR - Il gruppo nautico Sanlorenzo lancia alla Triennale "Il mare a Milano: Yachtville". Il gruppo di Ameglia (La Spezia) ha rinnovato quest'anno la partecipazione al principale appuntamento al mondo per quanto riguarda il design portando a Milano un progetto che vuole offrire al visitatore l'emozione della navigazione. All'interno della Triennale è stata montata una sorta di installazione multimediale che simula l'esperienza del navigare. Mentre si è "a bordo" di uno yacht SX88 di 27 metri, scorrono ai lati le immagini di un paesaggio immaginario, per suscitare nel visitatore la sensazione di sentirsi in navigazione. La scelta della Milano Design Week, ha spiegato l'ideatore del progetto, l'Art Director di Sanlorenzo, Piero Lissoni, non è casuale, visto che il Fuorisalone in occasione del Salone del Mobile è considerato appuntamento a livello mondiale per quanto riguarda l'eccellenza del made in Italy in tema di design.