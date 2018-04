Scappa all'alt, inseguito e arrestato

(ANSA) - GENOVA, 16 APR - Fugge all'alt della polizia dopo avere rubato uno scooter e, dopo un inseguimento, finisce a terra e viene arrestato. E' successo la scorsa notte, in via Multedo, a Pegli. In manette è finito un genovese di 29 anni con l'accusa di rapina, resistenza, lesioni a pubblico ufficiale e danneggiamento. L'uomo è stato notato da una volante mentre sfrecciava a tutta velocità. Quando gli agenti gli hanno intimato di fermarsi, ha accelerato per scappare. Dopo un rocambolesco inseguimento, il giovane è caduto a terra, finendo contro la volante, e ha cercato di fuggire a piedi. Raggiunto dai poliziotti li ha colpiti a calci e pugni. Nonostante la reazione, gli agenti sono riusciti ad ammanettarlo. Dagli accertamenti è emerso che la moto era stata appena rubata.