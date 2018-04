80 mila euro per mettere in sicurezza frana Mezzanego

(ANSA) - GENOVA, 16 APR - Ottantamila euro per la messa in sicurezza del versante sovrastante la provinciale 42 di Romaggi, in Val Cichero saranno stanziati dalla Giunta regionale su proposta dell'assessore alle Infrastrutture e all'Ambiente Giacomo Giampedrone nel corso della seduta di mercoledì prossimo dopo il sopralluogo effettuato questa mattina dall'assessore e dal sindaco di Mezzanego, Danilo Repetto. Dopo la frana della scorsa settimana causata dalle forti piogge e la conseguente interruzione della viabilità, Giampedrone ha effettuato il sopralluogo e ha comunicato il prossimo stanziamento per il ripristino della strada. "Abbiamo deciso di stanziare queste risorse - ha detto Giampedrone - perché l'interruzione della viabilità ha provocato fortissimi disagi sociali e economici: tutti i veicoli, compreso il trasporto pubblico locale, scolastico e delle attività locali e agricole, sono costretti a una lunga strada alternativa su un tratto che, per le sue caratteristiche, non è in grado di sopportare ingenti volumi di traffico".