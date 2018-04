Storia in Piazza chiude, grande successo

(ANSA) - GENOVA, 15 APR - Grande successo per la rassegna 'La Storia in piazza' dedicata al tema Rivoluzioni. Quattro giorni in cui si sono svolte 53 conferenze con storici, economisti e filosofi, oltre 200 laboratori didattici, 4 mostre, 2 giorni di filmati dedicati al tema e organizzati da Rai Storia che hanno accompagnato i vari incontri, 1 serata con proiezioni fino a notte inoltrata di cortometraggi. Uno sforzo organizzativo e culturale premiato da un folto pubblico che ha affollato le diverse location della rassegna per tutte le giornate del festival. La Storia in Piazza si conferma per il prossimo anno sempre con la curatela di Luciano Canfora con Franco Cardini.

Per il 2019 il tema sarà 'L'utopia'.