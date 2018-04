Serie A: 3-0 a Samp,Juve a +6 sul Napoli

(ANSA) - ROMA, 15 APR - La Juventus batte 3-0 la Samp e vola a +6 sul Napoli. I bianconeri, reduci dall'amara eliminazione in Champions, si sono subito riscattati nel posticipo della 32/a giornata della Serie A portandosi a quota 84, con sei punti di vantaggio sul Napoli (salito a 78 punti) fermato dal pari in casa del Milan. I gol della squadra bianconera portano la firma di Mandzukic, al 45' del primo tempo (su assist nel neoentrato Douglas Costa che pennella un cross perfetto per il croato), di Howedes al 15' st (ancora su 'pennellata' di Douglas Costa) e di Khedira al 30' st (sempre su assit del brasiliano, davvero imprendibile oggi, che entra in area e appoggia per l'arrivo del tedesco che insacca facilmente). Maluccio oggi la Sampdoria che resta a quota 48, comunque a -3 della zone Europa League, al momento appannaggio della Fiorentina, al momento 7/a con 51 punti (l'Atalanta ne ha 49).