Samp sconta rabbia Juve Champions, 3-0

(ANSA) - GENOVA, 15 APR - La Juventus batte 3-0 la Samp e vola a +6 sul Napoli. Dopo un primo tempo sottotono i bianconeri sbloccano con Mandzukic, poi provvedono Howedes e infine Khedira. Buffon compie un miracolo al 21<': Ramirez calvia sul secondo palo Quagliarella va di testa ma il portiere bianconero manda in corner. Al 47' occasione per Zapata ma Buffon blocca.

Occasione anche per Ramirez che però spreca. Samp bloccata al nono posto, prossima sfida con il Bologna.