Il Paganini a violinista 18 anni Usa

(ANSA) - GENOVA, 15 APR - Il Premio Paganini ha incoronato ieri sera un violinista statunitense. Non accadeva dal 1996 quando si era imposto Soovin Kim, artista di origini orientali al pari del nuovo vincitore che si chiama Kevin Zhu e ha appena 18 anni. Nonostante la giovane età l'artista ha saputo convincere la Giuria nell'arco delle tre prove, dalla preliminare per violino solo alla semifinale accompagnato dal pianoforte fino alle finali con l'Orchestra del Carlo Felice diretta da Michael Zlabinger. La classifica stabilita dalla giuria presieduta da Sergej Krylov è stata accolta dal pubblico presente con qualche fischio di dissenso. Molti dei presenti infatti facevano il 'tifo' per il francese di 26 anni Fedor Rudin finito però al secondo posto. Al terzo posto Stephen Kim (Usa, 23 anni), al quarto Yiliang Jiang (Cina, 22 anni), al quinto Oleksandr Pushkarenko (Ucraina, 29 anni) e al sesto posto, Luke Hsu (Usa, 28 anni).