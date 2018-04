5 tonnellate di rifiuti nella prima giornata del riciclo Amiu

Oltre 400 persone presenti e circa cinque tonnellate di materiale recuperato. Partenza super per la settimana ecologica del riciclo a Genova organizzata da Amiu. E' iniziata oggi in Piazza Leonardo da Vinci a Albaro e proseguirà fino a domenica 22 aprile. Un'occasione per far conoscere l'utilizzo delle isole ecologiche e del camioncino EcoVan, promuovendo la raccolta di tutte le tre tipologie di materiali normalmente trattati. Oggi sono stati riempiti sei camion tra pezzi elettronici (un migliaio), una trentina di paia di sci, 15 materassi e 300 tra sedie, arredi e suppellettili varie. "Il nostro obiettivo è quello di metterci sempre di più al servizio della cittadinanza - ha dtto Tiziana Merlino, direttore generale di Amiu -. Vogliamo moltiplicare le iniziative come queste per rafforzare la presenza della nostra azienda sul territorio e il legame con i genovesi".