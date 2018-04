Pallini su passanti,denunciati minorenni

(ANSA) - LA SPEZIA, 14 APR - Sparano pallini in plastica a scooter e passanti. Tre minorenni, di 17 e 16 anni, sono stati denunciati penalmente per lancio pericoloso di oggetti dalla polizia municipale della Spezia per aver fatto il 'tiro a segno' da una finestra. Il fatto stamattina quando un passante, nel quartiere di Fossitermi, ha avvicinato alcuni agenti lamentando dolore alla spalla e mostrando un pallino di plastica e indicandone altri sul marciapiede e lungo la strada. Alcuni testimoni hanno indicato un palazzo dove, al secondo piano, hanno notato movimenti sospetti dietro a una tenda. Gli agenti nell'appartamento hanno trovato un ignaro genitore e tre studenti che alla vista dei vigili hanno cercato goffamente di occultare sotto al letto e al comodino tre pistole ad aria compressa. I tre sono stati denunciati alla Procura del Tribunale dei minori di Genova e le armi sequestrate: in corso accertamenti in un esercizio del centro per capire se quella tipologia di pistola 'giocattolo' poteva essere venduta a minori.