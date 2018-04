Morto Paolo Agnesi, erede pastificio

(ANSA)- IMPERIA, 14 APR - E' morto Paolo Agnesi, 79 anni, uno degli eredi della famiglia che fondò lo storico pastificio imperiese, chiuso nel dicembre del 2016, per volontà del Gruppo Colussi che in passato aveva acquisito il marchio. Era consigliere di amministrazione della casa di riposo Opera Pie Agnesi di Pontedassio, il piccolo centro dell'immediato entroterra di Imperia, dove il pastificio nacque nel 1824.

"Conoscevo bene Paolo - commenta il sindaco di Pontedassio, Franco Ardissone -. Era un vero signore, inflessibile, di vecchio stampo. Anche se ora viveva a Imperia, veniva spesso a Pontedassio dove ha ancora numerosi possedimenti e olivi". Fino a qualche tempo fa Paolo Agnesi partecipava a tutti i consigli di amministrazione della casa di riposo, il cui cda è sempre stato formato da tre membri di nomina comunale, uno della diocesi e uno della famiglia Agnesi. Si è ritirato per motivi di salute. I funerali sono stati celebrati ieri a Oneglia e la salma è stata successivamente tumulata a Pontedassio, nella tomba di famiglia.