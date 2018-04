Genoa vince e non infierisce sul Crotone

Un gol di Daniel Bessa e tre punti che significano salvezza per il Genoa di Ballardini che affonda il Crotone senza però infierire. Finisce infatti 1-0 al Ferraris l'anticipo che toglie l'incubo della zona calda ai rossoblù e fa vedere i sorci verdi alla squadra di Walter Zenga che resta in 18^ posizione. Il gol di Bessa arriva al 28' pt: Medeiros, da sinistra, si accentra e s'inventa un assist perfetto per l'italo brasiliano che s'inserisce e con la fronte accomoda la palla alle spalle di Cordaz. La partita scivola via con il dominio dei rossoblù e le cose non cambiano granché in casa del Crotone: i pitagorici sbagliano molto e in alcuni casi clamorosamente come con Ricci che non aggiusta la balistica su una palla morbida favorevolissima. Il Crotone arranca e il Genoa non infierisce.

Applausi tutti l'eccellente Medeiros.