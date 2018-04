Sciopero taxi a Rapallo

(ANSA) - RAPALLO, 13 APR - I taxisti di Rapallo hanno confermato lo sciopero. La protesta ci sarà lunedì 16 aprile dalle 9 alle 13 e sarà contro la scelta dell'amministrazione di spostare l'area taxi della stazione ferroviaria da piazza Molfino a piazza delle Nazioni. Pochi metri in realtà, che però non convincono la categoria perché il progetto non prevede un parcheggio unico per le auto bianche ma due o tre dislocati nell'area. "Ad oggi i tassisti parcheggiano in maniera abusiva perché in un'area per 11 auto ce ne sono 16" ha detto il sindaco Carlo Bagnasco in un video postato su Facebook in cui ha spiegato il restyling dell'area (costo 400 mila euro).

"Riqualificazione di Piazza Molfino e riordino servizio Taxi! Più taxi, più servizio ai cittadini, due chioschi servizio taxi illuminati e più sicurezza" è il messaggio di Bagnasco che non ha convinto i tassisti critici con il Comune che non li ha coinvolti nel progetto. Così lunedì sarà sciopero per prima volta nella storia di Rapallo con corteo di auto bianche e un volantinaggio.