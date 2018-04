Porti: Toti, momento storico per Genova, diga simbolo futuro

(ANSA) - GENOVA, 13 APR - ''E' un momento storico per il porto di Genova, la nuova diga è un simbolo del futuro che stiamo costruendo''. Lo ha detto il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti alla cerimonia della firma della convenzione che dà il via alla progettazione della nuova diga foranea di Genova.

''Il nostro obiettivo è accelerare il più possibile i tempi per le procedure di gara'', ha evidenziato l'amministratore delegato di Invitalia Domenico Arcuri. ''Facciamo un passo avanti importante verso la Genova meravigliosa che vogliamo'', ha dichiarato il sindaco di Genova Marco Bucci. ''Sono qui da due mesi e vedo a Genova e in Liguria una vivacità enorme, - ha osservato il comandante della Capitaneria di Porto di Genova Nicola Carlone - la Capitaneria, che da sempre porta in banchina i giganti del mare, dà la disponibilità dei suoi uomini e delle sue tecnologie a chi progetterà la nuova diga''. (ANSA).