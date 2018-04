Guide abusive su sentieri Cinque Terre

Guide turistiche abusive sui sentieri delle Cinque Terre, scattano i controlli e le sanzioni dei Carabinieri Forestali. L'avvio della stagione turistica e l'elevata affluenza di turisti sui sentieri delle località delle Cinque Terre ha portato i carabinieri in servizio nel Parco Nazionale a intensificare la sorveglianza, non solo per fornire assistenza agli escursionisti, ma anche per controllare che i numerosi gruppi organizzati siano accompagnati da guide abilitate, in possesso dei requisiti di legge necessari per fornire adeguata assistenza e corrette informazioni. Nell'occasione i militari hanno individuato e sanzionato con 516 euro una guida non abilitata e contestato una violazione di 1032 euro alla società che si è avvalsa di lui. L'Ente parco nazionale ha pubblicato i nominativi delle guide selezionate che hanno ottenuto l'inserimento nell'Albo, al termine di un percorso formativo sulle attività e i progetti dell'Area Protetta.