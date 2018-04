Golfo Dianese ostaggio di tori e mucche

(ANSA) - IMPERIA, 13 APR - L'entroterra del Golfo Dianese, da Diano Marina a San Bartolomeo al mare, è ostaggio di un branco di decine di mucche e di tori, allo stato brado, che stanno distruggendo le coltivazioni. A lanciare l'allarme è Coldiretti.

"Il proprietario recuperi gli animali e li chiuda in stalla", dice Coldiretti, altrimenti l'allevamento "deve essere venga sequestrato". "I danni ammontano ad almeno cinquantamila euro: tra perdita di produzione delle aziende e terrazzamenti abbattuti. Senza contare i danni all'olivicoltura con le reti di raccolta delle olive che sono andate distrutte", afferma Mattia Novaro, segretario della Coldiretti di Imperia. Gli animali sono denutriti, scendono a valle affamati. Una donna è stata caricata da una di queste bestie. Il problema si è acutizzato negli ultimi sei mesi, da quando il proprietario ha perso di vista il proprio allevamento che, pascolando in zone non recintate, ha iniziato a dispersi.