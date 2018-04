Cavarra cerca il bis a Sarzana

Reddito di solidarietà comunale per le fasce più deboli, cento telecamere in un anno e contributi per sistemi antifurto, Sarzana 'Città della Cultura' a livello nazionale. Sono alcuni dei punti del programma elettorale presentato da Alessio Cavarra, il sindaco Pd che corre per il bis guidando una coalizione di liste civiche. "La cultura sarà il motore dello sviluppo nei prossimi anni" ha annunciato Cavarra. Nascerà una 'cittadella della cultura' in una ex scuola dismessa, oltre a una scuola di cucina all'interno della Fortezza Firmafede. "In questi anni ci siamo concentrati sul risanamento dei conti, ora possiamo concretizzare progetti ambiziosi". Come la piscina comunale e il nuovo palazzetto per l'hockey, ma anche tagli alla fiscalità (Imu e Irpef). E poi il nuovo Piano Urbanistico Comunale, firmato dall'archistar Boeri, e l'incentivazione nel centro storico di attività artigiane e di qualità. Alla presentazione c'era anche l'ex assessore regionale e sindaco Renzo Guccinelli.