Barbagallo, ora lotte a caporalato 4.0

"Oggi si fanno più soldi con le piattaforme digitali che con quelle petrolifere, si fanno piattaforme per mandare i giovani a lavorare per tre euro l'ora, anche a rischio della salute. Bisogna iniziare a prepararci anche a lotte 4.0". Lo ha detto il segretario nazionale della Uil Carmelo Barbagallo. "Si parla tanto di industria 4.0 ma vediamo che le multinazionali e gli imprenditori non sono molto attenti ai lavoratori e ci sono forme di caporalato 4.0" ha aggiunto a Genova per partecipare al congresso regionale.