Ballardini, Genoa remissivo? Cavolate

Accusato di aver giocato solo per non perdere nel derby di sabato scorso e, in generale, di pensare prima a non subire, Ballardini ha chiarito il suo pensiero durante la conferenza odierna alla vigilia della sfida con il Crotone.

A scatenare il tecnico ravennate, sempre con il sorriso però, alcune frasi di Bertolacci che avrebbe parlato di Genoa remissivo. "L'avrebbe detto Bertolacci dopo il derby? Diciamo che glielo hanno fatto dire - ha ribattuto -. Noi siamo ben contenti di quanto abbiamo fatto fino ad ora. Ci sono state partite dove abbiamo fatto cambi togliendo un centrocampista per un attaccante, o tolto un attaccante per un centrocampista offensivo. Mi risulta ad esempio che Rigoni prima di me facesse il finto attaccante, quindi basta con queste cagate".