A Porto Venere primo 5 stelle spezzino

(ANSA) - LA SPEZIA, 13 APR - Consegnata la quinta stella al Gran Hotel Porto Venere, prima struttura extra lusso dello spezzino. L'albergo è un ex convento francescano del Seicento e propone tour legati alle produzioni locali, come quello all'isola Palmaria dedicata alla coltivazione delle ostriche.

Offre anche esperienze tra i pescatori del golfo, gli artigiani e i vignaioli delle Cinque Terre. "La messa a sistema di un'offerta di intrattenimento per i turisti che coinvolga il territorio è un'azione che sosteniamo con forza", ha detto l'assessore regionale al turismo Gianni Berrino, presente con il collega all'Ambiente Giacomo Giampedrone. "Avere un 5 stelle nel nostro comune è un risultato fantastico", ha detto il sindaco Matteo Cozzani. Una struttura di qualità attesa da tempo e richiesta dai cantieri navali spezzini per l'accoglienza dei clienti. Per la stagione 2018, ha annunciato il direttore della struttura Antonio Polesel, sono in arrivo nuove suite e veranda ristorante affacciata sul mare.