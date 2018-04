A Mezza Maratona Genova robot per atleti

Il robot hunova parteciperà alla mezza Maratona internazionale di Genova in programma il 15 aprile come supporto al fisioterapista. Gli atleti lo troveranno al traguardo dei 21,9 Km all'interno del van mobile di Movendo Technology, 'padre' di hunova. Per la prima volta dunque viene utilizzata in pista un'intelligenza artificiale 'dedicata'. In tutta Italia e all'estero hunova è già installato in circa trenta strutture specializzate. Hunova, robot riabilitativo nato dall'esperienza dell'Istituto italiano di Tecnologia di Genova nella robotica umanoide, integra meccatronica, elettronica, sensoristica e software e è in grado di migliorare continuamente, combinando l'esperienza condivisa con i pazienti e con i diversi approcci terapeutici applicati dai diversi operatori. Hunova ha saputo dimostrare come la robotica non sia ostile all'uomo ma possa diventarne un valido 'assistente'.