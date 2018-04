Toti, Forza Imperia, simbolo pieno di Fi

(ANSA) - IMPERIA, 12 APR - "Forza Imperia è un simbolo pieno di Forza Italia. Lo abbiamo già usato nello stilema del tricolore in molti capoluoghi di Regione, ricordo 'Forza Cagliari', 'Forza Taranto' e 'Forza Cosenza' e forse lo useremo anche per Ancona.

Lo abbiamo utilizzato spesso e dev'essere autorizzato dal partito nazionale, con delega notarile. Lo abbiamo voluto utilizzare anche a Imperia, perchè assieme a quella politica di Forza Italia, dà anche la giusta connotazione civica, che consentirà alla lista di ospitare tutte le sensibilità che nascono nel territorio". Lo ha detto il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, alla presentazione del candidato sindaco del centrodestra, Luca Lanteri. "Non credo che spaccare il centrodestra, come ha fatto qualcuno sia la cura, ma è la malattia e i guai di questa città che sicuramente la perseguitano da molti anni, non possono certo essere curati da altri, se non da una coalizione nuova, con un senso nuovo della politica", ha detto rivolgendosi all'ex ministro Claudio Scajola.