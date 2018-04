Storia in piazza, ecco 'esercito' di Mao

(ANSA) - GENOVA, 12 APR - Presentata a palazzo Ducale la nona edizione di 'La Storia in piazza' quest'anno dedicata al tema delle Rivoluzioni, da quelle politiche a quelle sociali, filosofiche e scientifiche. Quattro giorni di incontri, conferenze, lezioni magistrali, reading, mostre e laboratori con storici e letterati di fama internazionale (Schnapp, Zagrebelsky, Pécout, Fournier, Canfora, Pons) che affronteranno il tema secondo diverse chiavi di lettura. Tra le mostre di maggior rilievo quella dedicata a 'L'esercito di Porcellana'. La mostra, curata da Matteo Fochessati, Gianni Franzone e Pier Paolo Rinaldi, consente di ammirare una suggestiva collezione di statuette prodotte in Cina a partire dagli anni '60 per glorificare il culto di Mao.