Scajola, simbolo Forza Imperia è patacca

(ANSA) - IMPERIA, 12 APR - "Credo che i simboli, se non corrispondono alle facce, non significhino nulla. Questo simbolo è un surrogato pietito e ottenuto come una piccola patacca, ma non mi interessa, perchè la strada che ho voluto intraprendere è che la mia candidatura è aperta a tutti e contro nessuno". Così l'ex ministro Claudio Scajola, già fondatore di Forza Italia e candidato indipendente alle amministrative di Imperia, ha commentato la scelta di Forza Italia di scegliere il simbolo Forza Imperia per il candidato del centrodestra Luca Lanteri suo sfidante. Scajola ha sempre sostenuto che "Forza Italia, sono io". Alla domanda, se si sente tradito da Berlusconi, Scajola ha risposto: "Assolutamente, no. Anche se c'è qualcuno che cerca di mettere delle zeppe, dando false informazioni, il rapporto è di stima e di amicizia. Ma questa è un'altra partita, le patacche qui non contano".