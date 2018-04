Pappagallo cinerino 'ripescato' in mare

(ANSA) - LA SPEZIA, 12 APR - Era finito in mare, nelle acque di porto Mirabello alla Spezia, ma l'intervento di un passante che lo ha 'ripescato' gli ha permesso di mettersi in salvo. E' l'avventura di un pappagallo cinerino, sfuggito al suo padrone e recuperato grazie ai Carabinieri Forestali di Sarzana. Il volatile, dopo la disavventura in acqua, si è appollaiato su una siepe e lì è stato catturato dai militari che ne hanno accertato le buone condizioni di salute e, grazie al numero inciso sull'anello, lo hanno riconsegnato al proprietario.