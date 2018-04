Minaccia coppia per rumore, denunciato

(ANSA) - GENOVA, 12 APR - Un operaio di 45 anni che fa i turni di notte è stato denunciato dai carabinieri per "minacce e disturbo del riposo delle persone" perchè ha minacciato e importunato più volte una coppia di ecuadoriani vicini di casa perchè a suo dire facevano troppo rumore impedendogli di riposare in modo adeguato prima dei turni della notte. E' successo a Sestri Levante. I carabinieri dopo avere ricevuto la denuncia dalla coppia hanno ascoltato anche altri vicini di casa accertando che l'uomo da tempo redarguisce di volta in volta tutti i condomini del palazzo perchè farebbero rumore e gli impedirebbero di riposare. L'uomo, come trapela dalla ricostruzione dei carabinieri della compagnia di Sestri Levante, pretenderebbe un silenzio assoluto già dopo le 20 e per questo le liti con i vicini sono all'ordine del giorno. Da qui la denuncia presentata dalla coppia di ecuadoriani minacciata e molestata a più riprese dal turnista.