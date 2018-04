Frana su un'officina a Pegli, nessun ferito

(ANSA) - GENOVA, 12 APR - Questa mattina alle 7.40 i vigili del fuoco di Multedo sono intervenuti in Piazza Zagora a Pegli per uno smottamento. La collina dietro un palazzo è in parte franata andando a investire l'officina posta a pian terreno. Sul posto è intervenuto anche il funzionario dei vigili del fuoco per la verifica strutturale dello stabile che, al momento, è stata dichiarata inagibile.