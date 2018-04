Berneschi, oggi felice ma è stata dura

(ANSA) - GENOVA, 12 APR - "Finalmente comincia a uscire la verità. Non auguro a nessuno di passare quattro anni così, di vivere senza i soldi per mangiare". Lo ha detto all'ANSA Giovanni Berneschi, ex presidente di Banca Carige, dopo l'assoluzione degli ex vertici del Centro fiduciario.

"E' stata dura in questi anni - ha detto Berneschi -: sono stato minacciato di morte, mi hanno distrutto la macchina, mi hanno sputato in faccia. Però è anche vero che tanti clienti della banca mi incontravano per strada e mo dicevano 'sciú Berneschi tenga duro". Io ci tengo comunque a dire una cosa: più che un Papa io sono stato un padre severo dentro l'istituto e ho insegnato il mestiere a tanti. E oggi sono felice".