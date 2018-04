Auto contromano finisce contro il bus

(ANSA) - GENOVA, 12 APR - Una macchina contromano si è scontrata questo pomeriggio contro un bus della linea 33 in Val Bisagno, all'altezza dell'autorimessa delle Gavette. L'incidente ha causato anche lunghe code verso via Piacenza. Non si registrano feriti. Secondo i primi accertamenti della polizia municipale, la donna al volante dell'auto si sarebbe rifiutata di sottoporsi all'alcoltest e avrebbe dato in escandescenze.