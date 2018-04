Tir si ribalta in A10, traffico in tilt a Genova

E' stato riaperto il tratto sulla A10 Genova-Savona tra Genova Aeroporto e Genova Pegli, in direzione di Savona, che era stato chiuso a causa di un incidente avvenuto all'altezza del km 2 e che ha visto coinvolto un solo mezzo pesante. Si circola su una sola corsia e si registrano tre chilometri di coda verso Savona. Il camion trasportava materiale edile e, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo e si è abbattuto su un fianco. Il conducente è stato trasportato in codice rosso all'ospedale ma non è in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e il personale di Autostrade. Per la chiusura si sono registrate code a partire dal bivio per la A7 Milano-Genova e sulla viabilità cittadina.