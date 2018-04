Sequestrati 90.000 gadget Juventus falsi

(ANSA) - GENOVA, 11 APR - La guardia di finanza di Genova e le Dogane hanno sequestrato 90 mila articoli contraffatti con il marchio della Juventus. I gadget, sbarcati in porto a Genova dentro un container, erano destinati a una azienda napoletana specializzata in merchandising calcistico. La merce era a bordo di una nave proveniente dal Sud-Est asiatico. La società importatrice non possedeva alcuna licenza o autorizzazione a usare il marchio. I militari delle fiamme gialle hanno denunciato il rappresentante legale della società partenopea. Le indagini proseguono per capire se altre importazioni simili siano state regolari e la portata del fenomeno.