Incidente A10: Balleari posta video pro gronda

"La situazione del traffico stamani a Genova è paralizzato, non solo in autostrada ma lungo tutti i collegamenti in città, mi chiedo come qualcuno possa ancora mettere in dubbio l'utilità della gronda". Il vicesindaco e assessore alla Mobilità Stefano Balleari, dal suo ufficio ai piani alti del Matitone, con lo smartphone riprende in un video pubblicato su Fb la situazione del traffico sul nodo di San Benigno, sulla soprelevata e in via Cantore. Il traffico paralizzato a Genova è dovuto al ribaltamento di un tir sulla A10 alle 6 di questa mattina. Ciò ha congestionato il traffico cittadino e code si sono registrate anche in A7 e in A12 tra Genova est e l'innesto con la A7. Balleari ha fatto una "diretta" sul social network per dire a "chi si mette di traverso per realizzare un'opera esiziale come la gronda che non può continuare a farlo, vorrei che tutti coloro che non vogliono questa infrastruttura guardassero com'è ridotta Genova questa mattina e ragionassero a riguardo".