Ilva: Fiom, Governo vuole tagli salario

(ANSA) - GENOVA, 11 APR - "L'ennesimo incontro inutile che ha come unico obiettivo quello di farci ingoiare il rospo sul fatto che il governo ha firmato un accordo con Mittal per 8.500 lavoratori su 14 mila e per un taglio dei salari". Così il segretario genovese della Fiom Bruno Manganaro commenta l'ennesimo tavolo romano al ministero dello sviluppo economico sulla vertenza Ilva. "Per il governo discutere di salario significa tagliare tutte le voci variabili dello stipendio - ha detto ancora Manganaro - e non si tratta soltanto di pochi euro perché parliamo di 5-6 mila euro all'anno per ciascun lavoratore. Non vogliamo impiccare i lavoratori con un Governo che fra l'altro sta abbandonando la nave" ha concluso Manganaro.