Anziana muore legata a letto dal figlio dopo caduta

Non chiama i soccorsi dopo la caduta della anziana madre ma la lega al letto e la donna muore.

Per questo il sostituto procuratore Alberto Landolfi ha aperto una inchiesta e disposto l'autopsia. La vicenda risale alla notte tra lunedì e martedì scorsi. L'anziana, Antonia Lupo, 84 anni, vive in casa a Borgoratti, con il figlio e la nuora. La donna soffre di demenza senile e spesso le capita di alzarsi la notte e inciampare. Due notti fa l'ennesima caduta che questa volta le provoca un grave trauma facciale. Il figlio insieme alla moglie sollevano la donna e la riportano a letto, dove la legano per evitare che si alzi nuovamente. Non si rendono conto che la donna sta male e non chiamano i soccorsi: lo faranno alcune ore più tardi dopo essersi resi conto che la donna è morta. Il pm ha così aperto una inchiesta, al momento a carico di ignoti, e dato mandato al medico legale Marco Salvi di chiarire per quali cause sia morta l'anziana e se poteva essere salvata.