Triora non è in tornata elettorale 2018

Il comune di Triora, piccolo borgo di circa 400 abitanti in provincia di Imperia, noto oltre che per la bellezza anche per esser stato teatro di grandi processi per stregoneria alla fine del Cinquecento, non è stato inserito per un errore burocratico nella tornata elettorale per il rinnovo del Consiglio comunale del 10 giugno prossimo bensì in quella del 2019. Lo si apprende da una nota della Regione Liguria.

Nella nota si legge che il presidente della Regione Giovanni Toti è "accanto alla cittadinanza di Triora" nella richiesta, "assolutamente legittima, di poter andare alle urne per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale il 10 giugno prossimo". La Giunta, prosegue la nota "segue da vicino l'evoluzione della vicenda e si augura una soluzione positiva del ricorso, presentato al Tar della Liguria, da parte di rappresentanti sia della maggioranza che dell'opposizione comunale".