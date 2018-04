Tangenti alla Asl 5: Morgillo a gip, favorito a mia insaputa

Ha risposto a tutte le domande nell'interrogatorio di garanzia Luigi Morgillo, l'ex consigliere regionale di Forza Italia e imprenditore indagato per la vicenda degli appalti truccati nell'Asl 5 della Spezia. Secondo quanto appreso, Morgillo avrebbe spiegato il contenuto delle intercettazioni, dichiarando che nel caso della Rems non avrebbe fatto pressioni e sarebbe stato favorito a sua insaputa mentre nel caso toscano avrebbe dato una interpretazione diversa delle intercettazioni telefoniche raccolte. Ha poi voluto chiarire i rapporti con Asl 5, in particolare con il dirigente arrestato Massimo Buccheri e anche con il direttore generale dell'Asl5 Andrea Conti. "Abbiamo risposto a tutte le domande e chiarito meglio con considerazioni e contributi la posizione del nostro assistito. Abbiamo chiarito alcuni elementi delle contestazioni e richiesto la revoca della misura cautelare o la sua attenuazione" hanno detto gli avvocati Massimo Ansaldo e Matteo Ridolfi.