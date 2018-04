Costruzione Torre piloti: Gup, Messina non è parte danneggiata

Il giudice per le udienze preliminari di Genova Rubini ha negato alla compagnia Messina la possibilità di comparire nel processo come parte danneggiata per l'inchiesta sulla costruzione della Torre Piloti di Genova, crollata il 7 maggio 2013 per aver subito l'urto della nave cargo Jolly Nero causando la morte di nove persone. Annunciando la propria intenzione di costituirsi in processo, nel febbraio scorso, la compagnia aveva detto di voler chiedere un risarcimento di 30 mila euro per danni riportati dal cargo e per i rischi corsi dall'equipaggio.