Famiglie cinghiali a spasso nei viali del San Martino

Una scrofa di cinghiale con alcuni cuccioli è stata segnalata a spasso nei viali dell'ospedale San Martino di Genova. La segnalazione è giunta 30 alla sala operativa della polizia municipale e è stata dirottata agli agenti della polizia regionale competenti per gli animali selvatici in ambito urbano. ma quando sono arrivati gli agenti non hanno trovato alcun cinghiale: si presume che possano essere tornati nel bosco alle spalle del policlinico attraverso un buco nella recinzione che delimita l'ospedale è la zona del forte Santa Tecla. Altri cinghiali sono stati segnalati ieri pomeriggio nella zona di Pino, sulle alture di Molassana, nella periferia della Valbisagno.