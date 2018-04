Clochard 'accompagnati' in ospedale

Accompagnamento in ospedale per due clochard da parte della polizia locale a Genova. E' considerata una operazione antidegrado.

L'accompagnamento in ospedale ha riguardato un peruviano e un canadese di 50 anni, più volte presi in carico dalle associazioni di volontariato, che sono stati trovati da una pattuglia del nucleo Centro storico nella zona di Piccapietra, poco lontano dal Palazzo della Regione. Il fatto è accaduto ieri, primo giorno di applicazione del nuovo regolamento di polizia urbana in base alle disposizioni del decreto Minniti, ovvero il cosiddetto 'daspo urbano'. Nei confronti dei due senzatetto, tuttavia, nessun provvedimento. Gli agenti della municipale hanno deciso di far intervenire una pubblica assistenza e far trasportare i due uomini al pronto soccorso del Galliera. Qui i medici li hanno dimessi. Polemiche da parte delle associazioni del terzo settore, come la Comunità di Sant'Egidio, che accusa il Comune di voler 'spostare' i poveri lontano dalle zone turistiche senza offrire valide alternative in materia di assistenza.