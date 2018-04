Turismo: se ti aggiorni dote fino a 6000 euro

Arriva una "dote" per chi completerà uno dei corsi di formazione sulle nuove professioni del turismo, come la guida in mountain bike, organizzati dalla Regione. Avrà un benefit da 3 o 6.000 che porterà in azienda. E' l'integrazione del patto per il lavoro nel turismo firmato dal presidente Giovanni Toti, dai sindacati, dai rappresentanti dei datori di lavoro, che prevede 5 milioni del fondo speciale europeo. Il patto prevedeva già un bonus da 3.000 a 6.000 euro per le strutture ricettive e per gli stabilimenti balneari che garantivano assunzioni con contratti a tempo determinato superiori a 8 mesi o a tempo indeterminato, ha detto l'assessore al Turismo, Gianni Berrino. "Con questa estensione il bonus viene riconosciuto anche a chi viene assunto dopo aver frequentato corsi sulle nuove professioni del turismo". I bonus occupazionali del patto per il turismo hanno già sortito i primi effetti: a 10 giorni dall'apertura del bando sono circa 440 i contratti stipulati, segno della vivacità del settore.