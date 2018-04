Nascono praline al basilico

La dolcezza del cioccolato si fonde con i prodotti del territorio dando vita a gustose e raffinate praline al basilico Dop ligure, che si potranno degustare al cooking show che si terrà durante 'Chocomomentes' di Genova, la festa del cioccolato artigianale, in programma dal 12 al 15 aprile in piazza della Vittoria. Quattro giorni interamente dedicati al cioccolato, con degustazioni, cooking show, laboratori e lezioni per grandi e piccini, oltre a poter ammirare i maestri cioccolatieri realizzare una tavoletta di cioccolata lunga 15 metri.

L'evento porta in piazza una vera e propria fabbrica del cioccolato, dove si potrà vedere in presa diretta tutte le fasi di lavorazione con il percorso di conoscenza Choco Word Educational. I vari stand offriranno il meglio del cioccolato artigianale, con novità come cioccolatini gluten free e vegan, praline di ogni gusto, basilico compreso, liquori, creme spalmabili oltre alle le sculture di cioccolato opera dei migliori maestri cioccolatai.