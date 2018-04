In 7 giorni a Loano trovate 1500 auto senza revisione

1052 auto non revisionate e 343 senza assicurazione sono state 'scovate' in una settimana dalla polizia municipale di Loano, un piccolo comune del savonese. Il dato è emerso incrociando le targhe riprese da una telecamera posta all'ingresso della città con la banca dati della Motorizzazione. L'attività aveva fine puramente statistico e per il momento non ha comportato sanzioni. "Circolare su un mezzo non coperto da assicurazione può sembrare un'infrazione di poco conto e di natura strettamente burocratica - hanno detto il sindaco di Loano Luigi Pignocca e l'assessore alla polizia municipale Enrica Rocca - In realtà si tratta di violazioni della normativa molto rilevanti e che, in caso di incidenti con feriti, possono aggravare sensibilmente il quadro di responsabilità a carico di chi ha causato il sinistro.

Analogamente, un veicolo non 'revisionato' può costituire una fonte di potenziale pericolo per chi lo guida e anche per gli altri mezzi e i pedoni che lo incrociano".