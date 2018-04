Allarme a Genova per furgone con targa francese

Tre taniche da 5 litri che conterrebbero, in base a quanto scritto sulle etichette, acido cloridrico diluito per la pulizia delle piscine, più comunemente cloro. E' questo il contenuto del furgone parcheggiato in corso Europa all'altezza di via Swinburne che ha destato grande allarme nella tarda mattinata con la chiusura di corso Europa e l'intervento degli artificieri, oltre a vigili del fuoco e volanti. Sul posto anche la Digos. Il furgone è un veicolo commerciale con targa francese che risulta rubato diverse settimane fa: da giorni era parcheggiato in corso Europa tanto da aver suscitato il malcontento dei residenti che hanno chiamato la polizia municipale. Nel cassetto anteriore del mezzo sono stati ritrovati anche 4 telefoni cellulari. Ora il contenuto delle taniche sarà analizzato per capire se si tratti davvero di cloro. Sull'episodio indaga la Digos.

Dovrebbe essere gasolio il liquido contenuto nelle tre taniche da cinque litri trovate a bordo del furgone che nella tarda mattinata di oggi ha destato parecchio allarme a Genova con la chiusura di corso Europa e l'intervento degli artificieri. Il caso ha mandato in tilt il traffico nella zona. Un campione è stato prelevato dalla polizia e sarà analizzato dalla scientifica nelle prossime ore. Secondo quanto appreso il furgone appartiene a una ditta di vasellame e sarebbe stato rubato il 28 marzo in un paesino nei pressi di Lione (Francia). A bordo, oltre alle taniche e a quattro telefoni cellulari, conservati nel cassetto del vano anteriore del mezzo, è stata trovata anche una patente di guida appartenente all'autista del furgone della ditta. La segnalazione del furto del mezzo era arrivata dalle autorità francesi come prevede il protocollo antiterrorismo. Ad eseguire gli accertamenti è la polizia, intervenuta sul posto, ma secondo gli investigatori non ci sarebbero elementi che destano particolare allarme.