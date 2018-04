Incendio minibus a 5 Terre, tutti salvi

(ANSA) - LA SPEZIA, 8 APR - L'autobus prende fuoco ma il conducente riesce a far scendere i passeggeri e portare il mezzo in fiamme in un luogo isolato. È' accaduto ieri sera a Manarola, nelle Cinque Terre, poco dopo le 20. Il mezzo, un minibus dell' Atc appena partito da Manarola, per cause in fase di accertamento ha cominciato a prendere fuoco. Il conducente, con grande prontezza di riflessi, ha immediatamente fatto scendere gli occupanti e portato il veicolo in una zona più isolata, utilizzando un estintore per attaccare l'incendio. Sul posto sono poi arrivati i vigili del fuoco, che hanno spento il rogo che aveva ormai avvolto il mezzo. Sul posto anche i carabinieri di Riomaggiore.