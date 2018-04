Incendio distrugge deposito artigiano

Un incendio ha devastato nel pomeriggio il deposito di un artigiano a Vallecrosia. Ancora imprecisata l'origine delle fiamme, che sono state alimentate dal forte vento. Una vasta coltre di fumo nero si è levata verso l'autostrada ma non è stato necessario interrompere la viabilità. Sul luogo dell'incendio sono state avvertite anche alcune esplosioni, probabilmente dovute ad alcune bombole di vernice o ad altri prodotti combustibili.

Alcuni residenti in zona si sono allontanati dalle proprie case per la paura. Sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco con l' ausilio della polizia municipale. Terminato lo spegnimento delle fiamme è iniziata la bonifica ed ora si dovrà risalire alle cause dell'incendio.